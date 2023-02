Deux joueurs ont passé la barre des 70 points en un match. Après Donovan Mitchell en janvier c'est Damian Lillard qui a explosé les compteurs hier soir avec un score de 71 points inscrits lors du match qui opposait les Blazers de Portland contre Houston (131-114). Avec 13 shoots à 3 points, le joueur américain échoue à un tir du record NBA détenu par Klay Thompson.

"J’ai l’impression que je dois être agressif et essayer de faire ce que je peux pour m’assurer que nous gagnons, a déclaré le héros du jour après la rencontre. C’était le cas ce soir (hier). Je suis resté en mode attaque tout le match, j’ai essayé de ne pas me relâcher. En deuxième mi-temps, ils m’ont serré de plus près, mais je suis resté patient." s'est confié Damian Lillard à l'issu du match.

Uniquement trois joueurs se sont distingués de scores plus élevés par le passé : Wilt Chamberlain (100 points), Kobe Bryant (81) et David Thompson (73).