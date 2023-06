Mort de Nahel: le policier mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire

Des émeutes ont éclatées partout en France après la mort de Nahel.

Le policier auteur du tir qui a tué mardi matin un adolescent de 17 ans à Nanterre a été mis en examen jeudi pour homicide volontaire et placé en détention provisoire.

Le procureur de Nanterre a annoncé jeudi l'ouverture d'une information judiciaire pour homicide volontaire visant le policier auteur du coup de feu ayant conduit à la mort de Nahel mardi lors d'un contrôle routier et requis son placement en détention. "Le parquet considère que les conditions légales d'usage de l'arme (par le policier) ne sont pas réunies", a estimé devant la presse le magistrat, Pascal Prache, ajoutant que le policier était présenté devant deux juges d'instruction aux fins de mise en examen.

"Au regard des faits et de la nécessité de préserver les investigations, le parquet a requis son placement en détention provisoire", a souligné le procureur. Le policier auteur du tir qui a tué mardi matin un adolescent de 17 ans à Nanterre a été mis en examen jeudi pour homicide volontaire et placé en détention provisoire, a annoncé le parquet. "Le policier déféré ce jour dans le cadre d'une ouverture d'information judiciaire pour homicide volontaire a été mis en examen de ce chef et placé en détention provisoire", selon un communiqué de presse du parquet.

