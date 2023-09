La sécurité sera renforcée en France cette semaine afin de sécuriser la venue du roi Charles III et du pape François.

Le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin a réuni les principaux responsables des services de police, de gendarmerie et de renseignement avant une semaine à haut risque sur le plan sécuritaire avec la venue en France de Charles III et du pape François.

Le ministère de l'Intérieur va déployer un dispositif sans précédent entre mercredi et samedi prochain à travers le pays. La sécurité sera renforcée en France afin de sécuriser la venue du roi Charles III et du pape François, alors que les forces de l’ordre sont déjà mobilisées pour assurer la sécurité de la coupe du monde de rugby, selon la rédaction du Figaro. Cette semaine sera également un test grandeur nature avant l’organisation des Jeux olympiques l’été prochain.

Entre mercredi et dimanche prochains, les policiers et les gendarmes vont devoir puiser dans leurs réserves pour assurer la protection de la visite d'État du roi Charles III et de la reine Camilla à Paris et à Bordeaux, de mercredi à vendredi soir, puis celle du pape François à Marseille vendredi et samedi.

Selon une source policière citée par Le Figaro, « cela va être une semaine très compliquée, une semaine en enfer ».

Ce samedi 16 septembre, le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin a réuni les principaux responsables des services de police, de gendarmerie et de renseignement afin de préparer la sécurisation de ces événements.

Le déplacement du roi d'Angleterre sera marqué par beaucoup d'étapes, avec une cérémonie à l’Arc de Triomphe, une réception à l'Élysée, un dîner de gala à Versailles, puis, le lendemain, une déambulation parisienne qui mènera le couple royal à la Bibliothèque nationale de France, à Saint-Denis, aux marchés aux fleurs et à Notre Dame avant un visite au Muséum d'histoire naturelle.

La journée de samedi prochain est présentée comme « la plus compliquée », avec la visite de Charles III à Bordeaux. Le roi d’Angleterre se rendra à l'hôtel de ville, visitera une frégate dans le port, prendra le tramway avant de visiter une forêt expérimentale et le vignoble du Château Smith Haut Lafitte.

Le même jour, à Marseille, le pape remontera le Prado à bord de sa «Papamobile». Des centaines de milliers de personnes sont attendues sur le parcours, avant la célébration d’une messe au stade Vélodrome.

Le ministère de l'Intérieur a annoncé la mobilisation d'un total de 30.000 hommes sur tout le territoire samedi, avec l'appui de 135 unités de CRS et de gendarmes mobiles. Les congés et les jours de formations ont été annulés.

Dans le cadre du dispositif de sécurité, le ministre de l'Intérieur a adressé un télégramme aux préfets des zones concernées leur demandant une « implication personnelle » pour « mobiliser l'ensemble des ressources disponibles » pour « assurer une présence massive des forces de sécurité intérieure sur la voie publique, notamment dans les centres-villes et les quartiers ».