Mobilisation des agriculteurs : Gabriel Attal va réunir les ministres concernés par la crise ce jeudi matin, avant l'annonce des premières mesures

Gabriel Attal va réunir les ministres de l'Agriculture, de la Transition écologique et de l'Economie afin d’apporter des solutions à la détresse des agriculteurs.

Plusieurs ministres vont participer à une réunion à Matignon afin d'étudier les revendications des syndicats du monde agricole, de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs.

Le Premier ministre, Gabriel Attal, va réunir ce jeudi 25 janvier les ministres de l'Agriculture, de la Transition écologique et de l'Economie afin d’apporter des solutions à la détresse et aux revendications des agriculteurs. Marc Fesneau, Christophe Béchu et Bruno Le Maire sont attendus à Matignon pour tenter de trouver des solutions.

Le mouvement de protestation a franchi une nouvelle étape avec l’extension de la mobilisation. Les actions vont se poursuivre sur les autoroutes, les ronds-points et devraient toucher l’Ile-de-France.

Des membres de la Coordination rurale ont brûlé de la paille et des pneus devant la préfecture du Lot-et-Garonne, à Agen.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a donné des consignes de « grande modération » aux préfets, leur demandant de ne faire intervenir les forces de l'ordre qu'en « dernier recours ».

La FNSEA et les Jeunes Agriculteurs (JA) ont adressé au gouvernement une liste de leurs revendications. Ils demandent des aides « immédiates » et un allègement des contraintes environnementales.

Face à la crise, le gouvernement va tenter d’apporter rapidement des réponses à la crise.