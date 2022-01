Mineurs isolés : Eric Zemmour dénonce une condamnation "idéologique et stupide"

Eric Zemmour

Le candidat a été condamné à 10.000 euros d'amendes pour avoir qualifié les mineurs isolés d'assassins, de violeurs et de voleurs

Réagissant à sa condamnation pour des propos tenus sur la chaîne CNews, Eric Zemmour écrit sur son compte Twitter : "Nous voulons la fin de ce système qui resserre chaque jour le garrot sur la liberté d’expression et le débat démocratique. Ce système fabrique du délit d’opinion de manière industrielle. Il est urgent de chasser l’idéologie des tribunaux. La justice doit redevenir la Justice."

Pour sa défense, Eric Zemmour proteste, dans un communiqué mis en ligne sur Twitter: "C'est la condamnation d'un esprit libre par un système judiciaire envahi par les idéologues. Rien que de très tristement habituel, en somme. La ficelle est si grosse que l'on ne voit plus qu'elle"

Il cite un rapport d'information sénatorial rendu public le 29 septembre dernier : "Les travaux conduits par les rapporteursont permis d'aboutir à un constat sans appel : les infractions commisent par les jeunes en errance sont de plus en plus nombreuses, graves et violentes".

"Je ferai appel de cette décision mais ous voulons la fin de ce système qui resserre chaque jour le garrot sur la liberté d’expression et le débat démocratique. Ce système fabrique du délit d’opinion de manière industrielle. Il est urgent de chasser l’idéologie des tribunaux. La justice doit redevenir la Justice" conclut Eric Zemmour.