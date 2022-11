Midterms : de nombreux candidats issus de la diversité, des minorités LGBT et de la génération Z ont été élus lors des élections de mi-mandat

La gouverneure démocrate du Massachusetts, Maura Healey, célèbre la victoire, le soir des élections à Boston, le 8 novembre 2022.

Au cours de la soirée électorale américaine de mardi, la première gouverneure lesbienne et le premier homme transgenre à entrer dans un parlement local ont été élus. Les élections de midterms aux Etats-Unis ont permis à de nombreux candidats de la diversité ou de la génération Z de s’imposer.

Les élections de mi-mandat ont réservé de nombreuses surprises lors de la soirée électorale de mardi. Les Républicains n’ont pas réussi leur pari. Le sacre du parti de Donald Trump n’atteint pas les résultats espérés,assez loin des prévisions et des sondages de ces dernières semaines. L’appel de Joe Biden pour la défense de la démocratie américaine a été en partie entendu par les citoyens ayant voté pour sa formation politique.

En scrutant le profil de certains des candidats élus, de nombreux plafonds de verre ont été levés cette année dans les élections de midterms.

Les femmes n'ont jamais été aussi nombreuses à avoir été élues à des postes de gouverneur ou dans un parlement local. Cela est aussi le cas pour les candidats noirs au Sénat. Plus de candidats à la Chambre des représentants sont des femmes hispaniques ou ouvertement LGBTQ, selon des informations des Echos.

La démocrate Maura Healey est devenue la première gouverneure ouvertement lesbienne aux Etats-Unis, élue dans l'Etat du Massachusetts. Une autre candidate ouvertement lesbienne, Tina Kotek, pourrait aussi être élue, à la tête de l'Oregon.

Dans l'Etat du Vermont, la démocrate Becca Balint est devenue la première femme ouvertement lesbienne élue à la Chambre des représentants pour cet Etat.

Dans le New Hampshire, James Roesener, est devenu le premier homme transgenre à entrer dans un parlement local. Plusieurs femmes transgenres avaient déjà été élues auparavant. « Les personnes transgenres - et les hommes transgenres, en particulier - restent gravement sous-représentées aux postes de responsabilité publique à tous les niveaux. Mais nous sommes confiants dans le fait que sa victoire encouragera de nombreuses personnes transgenres à se porter candidates », a exprimé l'association LGBTQ Victory Fund, qui a participé au financement de sa campagne.

En Floride, la « génération Z » (née après 1996), entre officiellement à la Chambre des représentants avec le démocrate Maxwell Frost, 25 ans. Ce jeune Afro-Américain, élevé par une mère adoptive d'origine cubaine, siégera à la chambre basse. Il est proche de la grande association de défense des droits civiques ACLU et March for Our Lives, le groupe de réforme des armes à feu. Il a exprimé sa fierté sur Twitter à l’issue des résultats :

« Nous avons écrit l'Histoire pour les Floridiens, pour la Gen Z et pour tous ceux qui sont convaincus que nous méritons un meilleur avenir ».

Avec le démocrate Wes Moore, auteur à succès et banquier de 44 ans, l'Etat du Maryland a pour la première fois élu un gouverneur noir.

Dans l'Arkansas, la républicaine Sarah Huckabee Sanders, l’ancienne porte-parole de Donald Trump à la Maison Blanche, devient la première femme gouverneure de cet Etat du Sud. Son père, Mike, a été gouverneur entre 1996 et 2007. Sarah Huckabee devient également la première femme à occuper un tel poste dans le même Etat que son père.

Les électeurs de l'Alabama ont pour la première fois élu une femme, l'avocate républicaine Katie Britt, au Sénat.

Dans l'Oklahoma, le républicain Markwayne Mullin, de la nation Cherokee, est le premier Amérindien à être élu au Sénat pour cet Etat en près d'un siècle.