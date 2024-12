États-Unis

Meurtre du PDG de UnitedHealthcare : le suspect portait un « manifeste » contre le système d’assurance-santé aux Etats-Unis

Inculpé pour meurtre, Luigi Mangione a comparu hier devant un tribunal et a contesté son transfèrement vers New York, où la justice l’attend pour le juger – ce qui va ralentir la procédure et créer « plus d’obstacles ».