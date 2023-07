Alors que de nombreuses municipalités craignent des troubles à l'occasion de ce 14-Juillet, certaines villes ont déjà été prises pour cible. C'est le cas de Mont-Saint-Martin, en Meurthe-et-Moselle. Le maire déplore des "dégâts importants" après l'incendie partiel d'une école primaire de sa commune, dans la nuit du 13 au 14 juillet. Les pompiers sont intervenus aux alentours de 23h30. L'élu dénonce auprès de France bleu un acte qui porte "atteinte à ce qui fait sens à la société".

Pour éviter les tensions, la décision avait été prise d'annuler le feu d'artifice prévu vendredi soir. Sans succès. "Des véhicules de particuliers" ont d'abord été brûlés "dans une rue assez éloignée" de l'établissement scolaire explique le maire de Mont-Saint-Martin, Serge de Carli. A deux pas de là déjà, la mairie et un centre d'accueil pour enfants autistes avaient été incendiés et vandalisés il y a deux semaines. L'élu estime que sa ville paye le plus lourd tribut des émeutes dans le département.