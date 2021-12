Le samedi 4 décembre devait se tenir à la Faculté de médecine Necker un débat autour du livre de Sabine Prokhoris sur le thème suivant, "#MeToo : déraison collective, panique sexuelle".

Un débat autour du livre de Sabine Prokhoris, « Le Mirage #MeToo » (publié aux éditions Le Cherche Midi) était programmé ce samedi 4 décembre à la Faculté de médecine Necker. Depuis une quinzaine de jours, la salle était réservée. 36 heures avant la tenue de cet événement, la direction de l'Université a fait savoir son opposition à ce débat, jugé inopportun.

Les participants à ce débat, Paul Bensussan, expert psychiatre auprès de la cour de cassation, Sophie Obadia, avocate, Sabine Prokhoris, philosophe et psychanalyste, et François Rastier, sémanticien, ont publié un communiqué pour dénoncer cette annulation et ce choix :

« Venant après une longue série d'annulations de même type, cette décision arbitraire ne surprend personne. Elle en dit long cependant sur les intimidations exercées par des groupes militants, sur le courage des tutelles académiques et sur l'impossibilité de mener des débats intellectuels dans l'Université française aujourd'hui. Invités à la table ronde annulée, nous tenons à protester publiquement ».

Le thème de ce débat était « #MeToo : déraison collective, panique sexuelle ». L’événement devait se dérouler dans un amphithéâtre de la Faculté de Medecine Necker dans le XVe arrondissement de Paris.