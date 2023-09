Météo : la France connaît son mois de septembre le plus chaud jamais enregistré

Les températures moyennes du mois de septembre 2023 sont au moins 3,5°C au-dessus des normales des trois précédentes décennies, selon Météo-France.

Nouveau record météorologique en France. Après un été exceptionnellement chaud, l’Hexagone connaît en effet son mois de septembre le plus chaud jamais mesuré, a annoncé vendredi 29 septembre Météo-France. Avec une canicule hors du commun au début du mois et une vague de chaleur qui débute, «on est d'ores et déjà totalement sûrs que ce mois de septembre sera le plus chaud jamais enregistré en métropole», «avec une température moyenne de 21,5°C» encore provisoire, soit au moins 3,5°C au-dessus des normales des trois précédentes décennies, a précisé la climatologue Christine Berne lors d'un point presse.