Menaces du Venezuela : le Royaume-Uni envoie un navire de guerre au Guyana

La région du Essequibo.

Le Royaume-Uni, ancienne puissance coloniale du Guyana, a envoyé le navire de guerre HMS Trent à Georgetown, la capitale guyanaise, révèle la BBC ce lundi 25 décembre. Ce navire, spécialisé dans la lutte contre la piraterie et le terrorisme, participera à des exercices conjoints avec la marine guyanaise et des alliés régionaux. Cette décision est vue comme une réponse aux tensions entre le Guyana et le Venezuela qui s'intensifient à propos de la région contestée de l'Essequibo, une zone de près de 61 000 kilomètres carrés représentant environ deux tiers du territoire guyanais. Ce territoire, riche en ressources naturelles telles que l'or, les diamants, le bauxite et le pétrole offshore, fait l'objet d'une revendication persistante du Venezuela, qui l'a même intégré dans sa cartographie officielle. Le 3 décembre 2023, le président vénézuélien Nicolás Maduro a organisé un référendum non reconnu par la communauté internationale pour obtenir un soutien populaire à sa prise de contrôle de l'Essequibo. Bien que le résultat de ce référendum soit largement contesté, le Venezuela continue d'affirmer sa souveraineté sur la région et a nommé un nouveau gouverneur pour l'Essequibo. « Le HMS Trent va se rendre au Guyana, notre allié régional et partenaire dans le cadre du Commonwealth ce mois-ci pour une série d’engagements dans la région », a fait savoir le ministère de la défense britannique dans un communiqué, sans donner plus de précisions. La décision du Royaume-Uni d'envoyer un navire de guerre est un geste diplomatique fort envers le Guyana, illustrant son engagement à soutenir la souveraineté du pays et à décourager toute action militaire du Venezuela. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Royaume-Uni pour prévenir toute escalade du conflit. Le Venezuela, quant à lui, dénonce cette intervention britannique et accuse le Royaume-Uni de déstabilisation régionale. Le ministre des Affaires étrangères vénézuélien, Yvan Gil, a qualifié le Royaume-Uni d'"ancien empire envahisseur et esclavagiste" qui "intervient dans une controverse territoriale qu'il a lui-même engendrée". Malgré les tensions persistantes, le Guyana et le Venezuela ont convenu de ne pas recourir à la force, mais le désaccord sur la résolution juridique du différend demeure.

À Lire Aussi

Venezuela: comme attendu, le référendum est un oui massif au rattachement de l'Essequibo