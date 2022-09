Palais de l'Elysée

Ce mercredi soir à l’Elysée, c'est le dîner consacré à la réforme des retraites. Tout le ban et l’arrière-ban de la majorité ont été conviés. Outre le président et la cheffe du gouvernement sont attendus les ministres concernés par la réforme. Bruno Le Maire et Gabriel Attal viendront de Bercy, mais Franck Riester sera aussi là pour les Relations avec le Parlement. Les présidents de groupes seront autour de la table tous comme les patrons de partis souligne la chronique Playbook de Politico.

Malgré les tensions entre le MoDem et l’exécutif ces dernières semaines, François Bayrou aura bien son rond de serviette. Depuis une dizaine de jours, le patron du MoDem n’y est pourtant pas allé de main morte pour dire tout le mal qu’il pense d’une réforme des retraites par amendement. Edouard Philippe, le patron d’Horizons, sera lui aussi de la partie. “La seule fois où j’ai vu ce format, c’était en fin d’année dernière pour préparer la campagne du président”, s’est gaussé auprès de nous l’un des convives cité par Politico