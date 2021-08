Jean-Luc Mélenchon

La scène se serait déroulée sur le parvis de l'Hotel de Ville, à Paris devant la tente d'un centre de vaccination;, le 10 juillet dernier selon Valeurs Actuelles. Un homme a demandé au député de la France insoumise s’il pouvait prendre une photo avec lui, peu après être sorti comme lui de la station de métro.

"Très vite la situation s’est tendue face au refus brutal de Jean-Luc Mélenchon, puis à l’insistance du passant, interloqué" explique Valeurs.

"Face à l’insistance de l’inconnu, le député insoumis finit par le traiter de « connard » avant de lui demander de « dégager ». « Ce n’est pas la peine de m’insulter ! », s’indigne l’auteur de la vidéo, qui se voit répondre sur un ton colérique et menaçant : « Ce n’est pas la peine de m’emmerder, t’as compris », puis encore « tu m’emmerdes »."

Dans une deuxième vidéo on voit qu' "Un nouvel accès de colère s’empare de Jean-Luc Mélenchon. Alors qu’il s’apprête à rentrer dans le centre de vaccination et qu’il répète « dégage ! » à deux reprises, le député LFI revient finalement vers l’auteur de la vidéo et lui déclare « qu’il ne lui doit rien » et « qu’il ne le connait pas » avant d’ordonner à son collaborateur qui tente de maîtriser la situation : « Pète-lui la gueule ! »

La deuxième vidéo s'arrête là, toujours selon Valeurs.