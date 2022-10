Médias : le groupe Bertelsmann renonce à vendre M6 après l’échec de la fusion avec TF1

Le groupe Bertelsmann a décidé de renoncer à vendre M6 après l’échec de la fusion avec TF1.

Après avoir sondé le marché suite à l’abandon de la fusion entre M6 et TF1 en raison de l’opposition de l’Arcom, le groupe Bertelsmann a renoncé à vendre sa filiale groupe M6, selon des informations du Point. Déjà en difficultés aux Etats-Unis dans le cadre du rachat de l'éditeur Simon & Schuster, bloqué par les autorités, le PDG du géant allemand des médias, Thomas Rabe, n'a pas souhaité prendre le risque d'un nouveau revers en France.

Dans un communiqué de RTL Group, Thomas Rabe s’est confié sur l’ambition du groupe :

« Nous continuerons de poursuivre notre stratégie de construire des groupes de médias nationaux de taille suffisante pour concurrencer les plateformes américaines ».

Le PDG de Bertelsmann disposait de trois offres intéressantes sur la table :

« Celle de Xavier Niel, majoritaire au sein de son association avec le groupe MediaForEurope de Silvio Berlusconi. Celle du consortium formé par Stéphane Courbit, majoritaire à environ 50 %, Rodolphe Saadé, patron de CMA CGM, et Marc Ladreit de Lacharrière. Et enfin celle du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, qui détient que le groupe de presse CMI France, qui édite Marianne et Elle, a lui aussi candidaté, mais à un prix plus bas que les deux autres prétendants », selon des précisions du Point.

Le président du directoire de groupe M6, Nicolas de Tavernost, semble avoir convaincu Thomas Rabe de garder M6, tout comme les avertissements de l'Autorité de la concurrence et de l'Arcom (anciennement le CSA).

L'autorisation de diffusion de M6 sur la TNT doit être renouvelée en mai 2023 par l'Autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle. Après cette date, la loi interdit tout changement de contrôle de la fréquence pendant cinq ans, c'est-à-dire jusqu'en 2028.

Le choix de ne pas céder M6 fait par Bertelsmann comporterait un danger. Avec le renouvellement de l'autorisation de diffusion en 2023, la licence devient disponible et de nombreux prétendants peuvent candidater, selon une source auprès du Point. D'autres personnalités influentes des médias, comme Patrick Drahi (Altice-SFR) ou NRJ, pourraient se lancer dans la course. Bertelsmann aura donc perdu les 1,2 milliard d'euros qui étaient dans la balance initialement et se retrouver sans licence M6.