Glissement de terrain à Erftstadt-Blessem

Les pluies violentes qui ont touché les deux pays ont provoqué des inondations, détruit des maisons, et provoqué des glissements de terrains

On déplore une centaine de morts en Allemagne et en Belgique après des pluies violentes au cours desquellles des dizaines de personnes ont été portées disparues selon Le Monde.

L'ouest de l’Allemagne est la zone la plus touchée du pays. plus de 80 morts ont été recensés et le nombre de victimes a augmenté ont annoncé les autorités locales après un énorme glissement de terrain qui a emporté des maisons dans un village près de Cologne, à Erftstadt-Blessem.

La Belgique déplore une dizaine de morts, le Luxembourg et les Pays-Bas, où plusieurs quartiers de Maastricht ont dû être évacués, ont également été touchés.