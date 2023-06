Mathilde Panot traitée de « poissonnière » à l’Assemblée, LFI demande une sanction

La députée LFI Mathilde Panot à l'Assemblée nationale, le 24 novembre 2022 à Paris.

Mathilde Panot a publié, jeudi soir sur Twitter, une capture d'écran du compte rendu écrit des débats à l'Assemblée nationale, selon lequel la patronne des députés insoumis est traitée de « poissonnière » par un député Rassemblement national (RN), Jocelyn Dessigny. « Quand Le Pen ne leur écrit pas leurs discours pour les micros, les députés RN montrent encore leur vrai visage », a-t-elle commenté.

Et elle ne compte pas en rester là. Lors d'une séance nocturne, jeudi, cette dernière appelé à ce que le bureau de l'institution, sa plus haute instance collégiale, « puisse se saisir » de l'affaire, en vue d'une sanction contre l'élu mis en cause. Après l'intervention de la députée LFI, Jocelyn Dessigny a demandé à prendre la parole dans l'hémicycle. « Si j'ai pu vexer Mme Panot, je m'excuse, mes mots ont dépassé ma pensée », a-t-il déclaré.

Il faut « qu'on arrête avec un certain sexisme et un mépris de classe qui est inacceptable dans notre Assemblée », a plaidé Mathilde Panot. « Les fachos sont des sexistes grossiers pleins de mépris de classe, prêt à gouverner avec Macron », a ajouté Jean-Luc Mélenchon.