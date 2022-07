Mathilde Panot (LFI) maintient son tweet sur Macron et Pétain mais apporte des nuances

Mathilde Panot

La députée s'est défendue d'avoir comparé Macron et Pétain

"Où voyez-vous que je compare Macron et Pétain ? Bien sûr que non Emmanuel Macron n’est pas Philippe Pétain. Expliquez-moi où est-ce que j’ai fait un signe égal. Le tweet est une manière de rendre hommage et de lancer l’alerte" s'est défendue Mathilde Panot lundi matin au micro de France Info.

Voulant "clarifier", la députée du Val-de-Marne s'est expliquée note France Info : "S'il y a devoir de mémoire, il y a aussi devoir de vigilance sur les résurgences [de l'antisémitisme]. Ce que j’ai voulu dire avec ce tweet, c’est qu’il y a 89 députés RN à l’Assemblée et qu’il n’est pas admissible comme l’avait dit le président en 2018 de rendre hommage à Pétain", précisant avoir fait ce tweet "pour lancer l'alerte."

"Il n’y a pas matière à lui faire un hommage. Il n’y a pas deux Pétain, il y a un seul Pétain et c’est un antisémite”, a ajouté la présidente du groupe LFI, à l'Assemblée.

Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, allié à la France insoumise dans la coalition de la Nupes, a réagi sur Europe 1. "Ces événements sont une blessure dans notre histoire. Ils supposent que ce jour-là, le jour où on commémore cet anniversaire, on s'abstient de toute formule qui peut prêter à polémique"

"Un tweet de ce type ne sert pas la mémoire de la Shoah et me paraît déplacé", a dénoncé ce lundi sur franceinfo Yonathan Arfi, nouveau président du Crif, après le tweet de la présidente du groupe LFI à l'Assemblée. "Les comparaisons historiques fausses sont dangereuses", a-t-il estimé.