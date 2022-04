Marion Maréchal, Guillaume Peltier, Nicolas Bay appellent à une coalition des droites aux législatives

Marion Maréchal sur BFM TV mercredi 20 avril 2022

Tous les trois se disent mandatés par Éric Zemmour, et être prêts à entamer des discussions

Marion Maréchal, Guillaume Peltier, Nicolas Bay vice-présidents exécutifs de Reconquête! appellent, dans Le Figaro, à une coalition des droites aux législatives : "Les élus et cadres LR patriotes doivent donc désormais choisir entre la fidélité à leurs convictions ou le reniement, en acceptant des accords plus ou moins formalisés avec LREM. Par ailleurs, le RN doit opérer une véritable révolution culturelle et accepter de travailler avec des alliés potentiels sans leur imposer de quitter leur propre parti."

"Nous y sommes prêts, car quel que soit le résultat de dimanche, l'élection d'une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale sera d'une importance cruciale pour l'avenir de notre pays. Il faudra être en mesure de construire une majorité présidentielle autour de Marine Le Pen ou d'imposer une cohabitation à Emmanuel Macron afin d'éviter qu'il ne dispose des pleins pouvoirs législatifs pour les cinq années à venir. Il serait illusoire de penser que cette majorité puisse être atteinte sans alliances. Aucun parti ne peut espérer l'obtenir seul et les autres l'ont bien compris."

"C'est pourquoi Éric Zemmour et son équipe appellent à une grande coalition des droites et des patriotes pour ces élections législatives qui associerait le parti Reconquête ! d'Éric Zemmour, le Rassemblement national, tous les candidats LR ou divers droite qui ne veulent pas devenir les députés supplétifs de la majorité d'Emmanuel Macron ainsi que Debout la France."