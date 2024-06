Marion Maréchal devant le siège du Rassemblement national à Paris, le 10 juin 2024

Marion Maréchal parle d’ « une grande déception pour la France » et annonce que le parti de Marine Le Pen refuse de s'allier à celui d'Éric Zemmour en vue des législatives du 30 juin et du 7 juillet. « Alors que nous étions sur le point de finaliser un accord (...) Jordan Bardella m'a informée cet après-midi d'un changement de position et du refus du RN du principe même d'un accord », déplore Marion Maréchal dans un communiqué de presse, regrettant une « décision soudaine et contradictoire ».

Pour expliquer ce refus, Marion Maréchal évoque l'opposition à une « association directe ou indirecte avec Éric Zemmour ». Le Rassemblement national n'a, à ce stade, pas commenté les déclarations de Marion Maréchal sur la fin des discussions entre les deux partis.

Marion Maréchal fait tout de même part d’une « grande déception pour la France », espérant que l'absence de coalition « n'aboutira pas à une nouvelle victoire » d'Emmanuel Macron, « ou, pire encore, la coalition de la gauche et de l'extrême gauche ».

Ce mardi matin, le président du parti Éric Ciotti a appelé de ses voeux un accord entre Les Républicains et le Rassemblement national. Un projet qui a provoqué une vague de départ d’élus chez les Républicains, plusieurs cadres du groupe appelant même à la démission du patron des LR.