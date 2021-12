Marine Le Pen prête à débattre avec Eric Zemmour

Marine Le Pen

Un débat entre Marine Le Peun et Eric Zemmour ? Début novembre, alors qu’Éric Zemmour s’envolait dans les sondages, Marine Le Pen avait tranché la question devant des proches : « Débattre avec lui ? Aucun problème ! Mais pas avant qu’il soit vraiment candidat, c’est-à-dire qu’il ait ses 500 signatures de maire. » raconte Le Point.

Mais, depuis, le vent a tourné…

La candidate envisage très favorablement l’invitation lancée ces dernières semaines par un mystérieux organisateur, ont confirmé plusieurs sources au Point. « Tout ce que je peux vous dire, c’est que ce n’est pas une chaîne de télé », souffle un proche, qui précise : « C’est encore en discussion, mais on pourrait se retrouver sur une scène, comme lorsqu’Éric Zemmour a débattu avec Michel Onfray. » selon Le Point qui cite l'entourage de Marine Le Pen.

Éric Zemmour a réussi sa « mue » de polémiste à candidat. « À partir de maintenant, on ne peut plus l’ignorer. Et on ne peut pas laisser s’installer l’idée que Marine Le Pen aurait peur de débattre avec lui », décrypte son entourage.