Marine Le Pen ne veut pas refaire les mêmes erreurs qu'en 2017 si elle se retrouve à nouveau face à Emmanuel Macron

Marine Le Pen

Face à un éventuel nouveau duel qui l'opposerait à Emmanuel Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen se prépare sans attendre le résultat du premier tour.

Selon l'Express, elle doit "surmonter trois défis de taille : réussier son débat, aller chercher des réserves de voix, identifier les faibless d'Emmanuel Macron.

Le débat : "C'est le point noir de Marine Le Pen depuis cinq ans. Pas une interview où on ne lui rappelle son échec, pas un marché où ses électeurs n'évoquent la faiblesse de leur candidate dans son face-à-face cathodique avec Emmanuel Macron. Dans les rangs lepénistes, on promet pour commencer une meilleure gestion du temps et de la fatigue."

Les réserves de voix : "Pour la première fois, Marine Le Pen dispose d'une réserve de voix conséquente. D'abord, chez les électeurs d'Eric Zemmour, son concurrent d'extrême droite crédité d'environ 10% d'intentions de vote dans les sondages" Et la candidate espère aussi séduire des "électeurs Insoumis sans dégoûter ceux des Républicains".

Les faiblesses de Macron : "Par quel front s'attaquer à Emmanuel Macron ? Difficile de répondre à cette question : la rareté des déplacements du candidat - il n'a donné qu'une réunion publique, samedi 2 avril - et de ses interviews ne facilite pas la tâche de Marine Le Pen."