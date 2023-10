Manuel Bompard maintient la position de LFI et refuse de qualifier le Hamas d'organisation « terroriste »

Manuel Bompard devant l'Assemblée nationale, le 21 juin 2022

« Est-ce que le Hamas est une organisation terroriste ? ». Cette question, posée par des journalistes de Franceinfo à Manuel Bompard, intervient alors que la chef de file des députés de La France insoumise (LFI), Mathilde Panot, a refusé mardi de qualifier le groupe islamiste palestinien d'organisation terroriste.

Si la question fut concise, la réponse du coordinateur de LFI, elle, fut plus tortueuse : « Le Hamas est une organisation qui a commis samedi des actes qui visent à semer la terreur. Et si on prend comme définition du terrorisme le fait de vouloir semer la terreur, les actes qui ont été commis samedi correspondent bien évidemment à cette définition ». Avant d'ajouter : « Je considère que les actes qui ont été commis samedi, en droit international, s'apparentent à des crimes de guerre ».

Manuel Bompard affirme que son unique « boussole » déclarée est le « droit international », et que seule cette dénomination permettra de « juger » ces « crimes de guerre ».

Mardi, à l’Assemblée nationale, une polémique a été lancée lorsque les Insoumis ont été les seuls à ne pas applaudir le discours d’hommage prononcé par Yaël Braun-Pivet en ouverture de séance. Manuel Bompard ne parle pas d’un refus de commémorer les victimes israéliennes : « Si notre soutien doit être total à la population israélienne, notre soutien ne peut pas être inconditionnel à l’État d’Israël », s’est-il expliqué. Le « soutien inconditionnel » à Israël, réaffirmé par Yaël Braun-Pivet, a en effet été dénoncé par la France insoumise, qui rappelle que le blocus de la bande de Gaza orchestrée par Israël est une « violation du droit international ».