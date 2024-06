Manifestation contre l’A69 : des milliers de militants mobilisés ce samedi dans le Tarn

Un manifestant mobilisé contre le projet d'autoroute A69 reliant Toulouse à la ville de Castres, près de Puylaurens, dans le sud de la France, le 7 juin 2024.

Les organisateurs attendent « entre 10 000 et 15 000 personnes », malgré l’interdiction de la manifestation par les autorités.

Plusieurs milliers d’opposants écologistes ont rejoint samedi matin dans le Tarn le rassemblement contre l’autoroute A69 Castres-Toulouse, malgré l’interdiction de mobilisation par les autorités, selon des informations de France Info.

A partir de 13 heures, plusieurs collectifs locaux et les Soulèvement de la terre ont appelé à une « Manif’Action », point d’orgue de la mobilisation « Roue Libre », qui a débuté vendredi et se terminera dimanche.

La manifestation écologiste, qui n’a pas été déclarée officiellement, a été interdite par la préfecture du Tarn, à la demande du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, par crainte de violences.

Le préfet du Tarn justifie cette interdiction par « le soutien d’associations et de groupements connus pour leurs modes d’action violents » au rassemblement prévu ce week-end.

Des centaines de personnes avaient commencé à se réunir sur un terrain privé situé près du village de Puylaurens vendredi, où plusieurs chapiteaux ont été érigés.

Au plus fort de la mobilisation samedi, les organisateurs attendent « entre 10 000 et 15 000 personnes ».

Plus de 1 000 gendarmes et policiers sont mobilisés aux abords de Puylaurens, avec l’objectif de contenir les manifestants sur le terrain du campement.

Les autorités redoutent des affrontements avec les black blocs en marge de ce rassemblement.

Construite au nom du désenclavement du bassin de Castres et Mazamet, soutenue par une majorité d’élus locaux et régionaux, l’A69 est critiquée par des mouvements de gauche et écologistes qui dénoncent la destruction de zones humides, d’arbres, pour un gain de temps faible.