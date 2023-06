© ©SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP

Manifestation anti Lyon-Turin : Les Soulèvements de la Terre annoncent une cinquantaine de blessés … introuvables

Le samedi 18 juin, dans la commune de La Chapelle, un face-à-face a lieu entre des gendarmes et et les activistes des Soulèvements de la Terre. Le bilan, selon le sous-préfet de Saint-Jean-de-Maurienne ? Un blessé du côté des manifestants, six du coté des forces de l’ordre.