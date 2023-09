Maltraitances dans des crèches privées : Aurore Bergé va convoquer les quatre groupes mis en cause dans des livres-enquêtes

La ministre des Solidarités Aurore Berge après une réunion du conseil des ministres à l'Elysée, le 30 août 2023.

Aurore Bergé, la ministre des Solidarités et des Familles, va recevoir les représentants de Babilou, Les petits chaperons rouges, La maison bleue et People & Baby.

Le gouvernement va convoquer les quatre grands groupes de crèches privées épinglés dans deux récents livres-enquêtes. "Dès la semaine prochaine", les représentants de Babilou, Les petits chaperons rouges, La maison bleue et People & Baby, "seront convoqués dans mon bureau parce que je veux comprendre concrètement ce qu'il s'est passé et je veux surtout avoir leurs engagements", a déclaré Aurore Bergé, la ministre des Solidarités et des Familles, dans le "Grand jury" d'Europe 1 et CNews.

Aurore Bergé a rappelé, comme elle l'avait déjà annoncé, vouloir "changer la loi" pour rendre possibles des contrôles au siège de ces entreprises, et non plus seulement dans chaque crèche.

La ministre a aussi l’intention de réunir "les préfets qui agissent dans les départements, en leur demandant de croiser toutes les données à disposition" pour "identifier les établissements à risque" et permettre des contrôles "très ciblés et très rapides".

Des sanctions pourraient également être prises :

"Si certains ne respectent pas la sécurité, alors il faudra les fermer et l'assumer vis-à-vis des parents".

Cinq mois après un rapport choc de l'Igas sur la prévention de la maltraitance dans les crèches, deux livres-enquêtes parus début septembre ont permis de lever le voile sur le mode de fonctionnement de certaines structures privées à but lucratif.