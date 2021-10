centrale nucléaire

Pour Christian Stoffaës: "On comprend aisément comment la hausse des prix sur le marché mondial du pétrole et du gaz se répercute immédiatement sur les prix de détail pour le consommateur individuel, à la pompe ou sur sa facture. En revanche la compréhension n'est rien moins qu'évidente s'agissant du prix de l'électricité. Pourquoi une hausse des prix de l'électricité puisque notre mix énergétique basé sur le nucléaire et l'hydraulique est largement abrité des fluctuations du marché mondial ?".

"C'est l'intégration du marché européen, qu'il faut mettre en cause, dans le mix duquel le gaz occupe une place prépondérante" ajoute Christian Stoffaës dans une analyse publiée dans le quotidien Les Echos.

"Les Français seraient dès lors légitimes à poser la question de savoir pourquoi ils devraient se trouver privés par l'Europe des bénéfices du gigantesque investissement qu'ils ont consenti pour assurer l'autonomie énergétique du pays - et collatéralement sa neutralité carbone - qui devrait lui valoir les lauriers" remarque Christian Stoffaës.