Amazon

Des membres du Congrès américain, de la majorité et de l'oppposition demandent à Amazon de cesser de vendre un conservateur alimentaire recommandé par plusieurs sites Internet pour se suicider signale le New York Times.

Le grand quotidien américain une cinquantaine de personnes qui se sont suicidées en utilisant ce produit facilement commandé et rapidement livré. Mais Amazon refuse de cesser de le vendre, indiquant ne pas être responsable du fait que certaines personnes en détournent l'usage.

Des parents de défunts ajoutent que les critiques avertissant du danger de ce produit ont été supprimées du site.

Même si d'autres sites vendent ce produit, c'est Amazon qui est le plus utilisé pour se procurer ce produit chimique.

Par contre l'année dernière, un directeur d'eBay a écrit en Angleterre que la société avait interdit les ventes du composé dans le monde, depuis 2019, après avoir reçu un rapport sur son utilisation potentielle dans les suicides. Cependant, le New York Times a identifié huit suicides impliquant des ventes sur eBay du poison depuis 2019.

Le directeur d'eBay a reconnu que malgré l'interdiction, il était possible pour "des vendeurs peu scrupuleux ou inconscients de contourner nos politiques et nos filtres". Il a écrit que la société soutiendrait les restrictions gouvernementales sur les ventes en ligne du produit chimique pour prévenir de futurs suicides ajoute le New York Times.

Si vous êtes en France, et si vous avez des pensées sucidaires appelez le numéro gratuit ouvert 7 jours 7, 24 heures sur 24, le 3114 qui est entré en fonction le 1er octobre 2021.