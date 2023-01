Les demandeurs d'emploi en catégorie A en forte baisse en 2022, ceux en catégories B et C en hausse

Entre octobre et décembre 2022, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A de Pôle emploi (France entière hors Mayotte) a diminué de 3,6%, soit 114.400 chômeurs.

Alors que la conjoncture économique, avec une inflation galopante et une croissance rabotée, laissait présager un retournement de situation avec une augmentation du chômage en fin d'année 2022, il n'en est finalement rien. Entre octobre et décembre 2022, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A de Pôle emploi (France entière hors Mayotte) a diminué de 3,6%, soit 114.400 chômeurs de moins sur la période, selon les chiffres publiés mercredi par le ministère du Travail.

Si la principale catégorie de Pôle diminue fortement, les catégories B et C – qui dénombrent les personnes en activité réduite, c'est-à-dire qui travaillent plus ou moins de 78 heures par mois – ont, en revanche, elles, augmenté de manière importante, soit respectivement de 39.200 et 34.400 personnes. Ce qui signifie que, majoritairement, les demandeurs d'emploi sans aucune activité ont basculé, au quatrième trimestre dans ces catégories en retrouvant une activité réduite.

Si cette dynamique en fin d'année apparaît comme surprenante, elle acte toutefois la très bonne tenue de l'emploi en 2022. Sur un an, le nombre de demandeurs d'emplois a en effet reculé de 9,3% pour s'établir à 3 049 800 millions de personnes.