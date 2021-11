Majorité: chacun pour soi dans "Ensemble citoyens!" la maison pour tous

Édouard Philippe et François Bayrou

"Après des semaines de négociations, les ténors de la macronie se retrouvent lundi pour acter la création du mouvement Ensemble citoyens!. Un édifice fragile censé soigner les ego et neutraliser chacun" L'Opinion analyse l'union des mouvements de la majorité.

"La macronie se retrouve lundi soir dans la salle parisienne de la Mutualité pour célébrer la naissance du nouveau mouvement Ensemble citoyens!. Une œuvre de François Bayrou et Richard Ferrand à laquelle Edouard Philippe a accepté de participer. Mais cette unité apparente n’a pas permis d’atténuer la défiance et les rivalités au sein de la majorité" ajoute L'Opinion.

"Il est minuit passé, ce jeudi 18 novembre, quand Richard Ferrand, les yeux cernés, respire enfin. La «maison commune» de la majorité est presque prête. Pendant plus de trois heures, dans sa résidence de l’hôtel de Lassay, à Paris, le président de l’Assemblée nationale en a réglé les moindres détails avec François Bayrou, Édouard Philippe et une douzaine de responsables macronistes. Entre deux bouffées de cigarette, il les a mis d’accord sur une forme - une association des partis pro-Macron - et un nom - Ensemble citoyens!- , au service d’un objectif: faire réélire le président de la République en avril et lui donner une nouvelle majorité en juin." raconte Le Figaro.