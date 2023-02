Un violent séisme, de magnitude 7,8, a frappé la Syrie et la Turquie à l'aube lundi 6 février. Au moins 237 personnes ont été tuées en Syrie, selon le ministère syrien de la Santé. Et au moins 284 personnes ont perdu la vie en Turquie, et plus de 2 300 ont été blessées, selon les données communiquées par le vice-président turc Fuat Oktay.

L'épicentre du séisme se situe à Pazarcik, au sud-est de la Turquie. De nombreux immeubles se sont effondrés dans de nombreuses villes du sud-est de la Turquie selon les images diffusées par les médias turcs, laissant redouter un bilan beaucoup plus lourd. Toutes nos équipes sont en alerte. Nous avons émis une alarme de niveau 4. C'est un appel, y compris à l'aide internationale", a réagi le ministre turc de l'Intérieur, Süleyman Soylu, sur la chaîne Haberturk.