Sur les douze candidats à la présidentielle, seuls 4 ont passé la barre des 5% pour bénéficier des remboursements des frais de campagne de la part de l'État. Ainsi, tous les autres partis doivent mettre la main à la poche pour rembourser les frais avancés et nombreux sont ceux à être en difficulté financière. Et EELV, le PS ou LR ont fait part de leurs difficultés à rembourser leurs frais de campagne.

Cet appel a été entendu par Jean Lassalle qui a annoncé sur twitter leur venir en aide. Celui qui a totalisé 3,13% des voix dimanche dernier a annoncé que «devant les difficultés financières du PS, LR et EELV, Résistons a décidé de faire un don équivalent à chacun d'eux afin de respecter le principe d'égalité qui m'est si cher et qui a prévalu tout au long de cette campagne». Sur ce Tweet, on voit le député signer plusieurs chèques sans pour autant indiquer de montant.

À la fin du tweet, le député du sud-ouest n'hésite pas à citer de la Fontaine «on a souvent besoin d'un plus petit que soi" afin de signifier l'importance de sa candidature durant l'élection et surtout des qualités qu'il peut aborder aux débats.