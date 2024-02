© Ludovic MARIN / AFP

Réaction

Macron réagit à la mort de Navalny : « Dans la Russie d'aujourd'hui, on met les esprits libres au goulag »

Sur X (ex Twitter), le président français a exprimé sa colère et son indignation suite à la mort de l’opposant principal au régime de Vladimir Poutine. «Dans la Russie d’aujourd’hui, on met les esprits libres au goulag» a dénoncé le chef d’Etat.