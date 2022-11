Xi Jinping

Le sommet annuel de l'ONU sur le changement climatique, la COP27, se déroule acuellement à Charm el-Cheikh en Egypte.

Emmanuel Macron a déclaré à cette occasion que les États-Unis, la Chine et les autres pays riches non européens devaient aider les pays les plus pauvres à faire face au changement climatique.

La hausse des prix de l'énergie provoquée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie a amené plusieurs gouvernements à privilégier la sécurité de l'approvisionnement plutôt que la transition vers une énergie plus propre.

Il faut que les émissions mondiales baissent rapidement d'ici 2030 si nous voulons avoir une chance de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius.

Les chefs d'Etat des grands pays comme l'Allemagne, le Brésil, les Etats-Unis, la France etc.. sont présents mais on note deux absences remarquées : celle de la Chine et de l'Inde qui figurent parmi les plus gros pollueurs du monde.