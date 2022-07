Lundi pourrait être la journée la plus chaude jamais enregistrée en France

Le précédent record était de 29,4°C et avait été enregistré en août 2003 et en juillet 2019.

La journée s’annonce chaude, très chaude. Alors que Météo-France a placé ce mercredi 11 départements en vigilance orange canicule, le pic de chaleur devrait se produire lundi, jusqu'à constituer un potentiel record à l'échelle nationale.

Le record du 5 août 2003 et le 25 juillet 2019 avait été établi en faisant une moyenne de l'air dans 30 stations météorologiques « réparties de manière équilibrée sur le territoire métropolitain », explique l'institut spécialisé.

Selon le climatologue Matthieu Sorel, il est « assez difficile de faire une analogie entre les différentes canicules que nous avons connu et celle que nous allons connaître ». Pour autant, il assure que la sévérité de l'épisode pourrait être similaire à celles de 2003 et 2019.

Les régions qui subiront les températures les plus extrêmes, situées entre 40 et 42°C, sont le sud-ouest et le centre-ouest du pays.