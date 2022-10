Livraisons d’armes : les Etats-Unis s’engagent à apporter 725 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire à l’Ukraine

Les Etats-Unis vont fournir 725 millions de dollars supplémentaires d'aide militaire à l'Ukraine.

Les Etats-Unis vont fournir 725 millions de dollars supplémentaires d'aide militaire à l'Ukraine pour sa défense face à l'invasion russe, ont annoncé le Pentagone et le département d’Etat.

« Ce versement portera le total de l'aide militaire américaine fournie à l'Ukraine à un montant sans précédent de plus de 18,3 milliards de dollars » depuis l'entrée en fonction de Joe Biden, a indiqué le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken dans un communiqué.

Le Pentagone a détaillé le contenu de ce nouveau lot promis par Washington. Il contient notamment des munitions de Himars, un lance-roquettes monté sur des blindés légers qui joue un rôle important dans les contre-offensives ukrainiennes dans l'Est et le Sud du pays. Plus de 23.000 obus d'artillerie, 5000 mines anti-blindés opérées à distance, 5000 armes anti-char ou encore 200 véhicules Humvees de transport sont aussi prévus.

Joe Biden avait promis lundi au président ukrainien Volodymyr Zelensky « de continuer à fournir à l'Ukraine ce dont elle a besoin pour se défendre, y compris des systèmes perfectionnés » de défense antiaérienne.

Les Etats-Unis ont déjà promis de livrer des batteries de missiles sol-air perfectionnées: deux pour livraison dans les semaines ou mois à venir, et six autres dans le cadre d'une aide de plus long terme.