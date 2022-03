Lituanie: 40 millions d'appels téléphoniques en Russie pour arrêter la guerre

Call Russia

Pour lutter contre la désinformation, Paulius Seniuta a une arme : le bottin téléphonique. Pour ce spécialiste en communication, si les Russes soutiennent la guerre et croient qu’il ne s’agit en Ukraine que d’une opération spéciale, c’est parce qu’ils sont abreuvés de mensonges raconte la correspondante de la radio RFI.

Paulius Seniuta a donc décidé de lancer une grande action pour leur ouvrir les yeux et les oreilles en leur téléphonant directement : « La majorité des gens ne savent rien. Deux tiers environ des personnes que j’ai appelées réagissent de manière très agressive. Ils croient qu’il s’agit d’une nouvelle campagne de désinformation en provenance de l’Occident. »

"Alors que les bombes et les roquettes pleuvent sur les villes ukrainiennes, nous devons contourner les mensonges de Poutine et apporter la vérité aux Russes. Ce sont des gens à qui on a menti pendant des décennies sur ce qui se passe actuellement en Ukraine. C'est notre responsabilité et notre devoir de leur parler" explique le site de l'opération qui propose des numéros de téléphone russes.

"L'opinion du monde entier n'a pas d'importance pour Poutine. Les dirigeants mondiaux ne peuvent pas changer ses plans. Les sanctions non plus. Il n'a pas peur d'eux. Il n'a peur que d'une chose : les manifestants russes dans les rues. Et quarante millions d'appels "Call Russia" peuvent aider." ajoute le site.