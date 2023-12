Lire sur papier favorise davantage la compréhension que sur écran, selon une étude

La lecture de documents imprimés pourrait améliorer les capacités de compréhension de six à huit fois par rapport à la lecture sur écran

Selon une étude publiée le 12 décembre dans la revue Review of Educational Research, la lecture de textes imprimés favorise davantage la compréhension que la lecture sur écran

Pour arriver à de telles conclusions, les chercheurs de l’université de Valence ont analysé plus d'une vingtaine d'études sur la compréhension de la lecture publiées entre 2000 et 2022, qui ont porté sur près de 470.000 participants. Il en ressort que la lecture de documents imprimés peut améliorer les capacités de compréhension de six à huit fois par rapport à la lecture sur écran.

L'explication pourrait venir de « la qualité linguistique des textes numériques » qui « tend à être inférieure à celle que l'on trouve traditionnellement dans les textes imprimés », selon le chercheur. Le déficit de compréhension se vérifie quel que soit le type de texte lu sur écran, qu'il s'agisse des réseaux sociaux ou de sites éducatifs comme l'encyclopédie en ligne Wikipédia.

De plus, le chercheur espagnol affirme qu'une personne qui lit sur écran est dans un « état d’esprit » différent que lorsqu'elle lit un livre, ce qui empêche de « saisir pleinement les relations complexes d'un texte informatif ».