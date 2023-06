Une manifestation des Soulèvements de la Terre, SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP

Ils étaient entre 2000 et 4000 à se rassembler ce samedi, dans la vallée Maurienne en Savoie. Nombreux parmi eux, sinon l’intégralité d’entre eux, militent pour une politique plus écologiste en France et certains appartiennent même à divers collectifs tels que les Soulèvements de la Terre. Ils étaient d’ailleurs accompagnés par certains groupes ou partis écologistes tels que EELV ou ATTAC Savoie, par exemple.

Mais contre quoi se sont dressés ces militants, au juste ? Comme l’explique BFMTVsur son site, il s’agissait cette fois de s’opposer à la construction d’une nouvelle ligne ferroviaire, reliant Lyon et Turin. Selon certains écologistes, il s’agirait d’un projet coûteux sur le plan environnemental. Ils affirment en effet que la ligne "va éventrer les montagnes avec 260 km de tunnel, avec l’artificialisation de 1500 hectares de terres agricoles", ainsi qu’a pu le déclarer Mathilde Panot, de La France Insoumise. D’aucuns craignent d’ailleurs, parmi les militants, le tarissement des sources de la région que pourrait engendrer un tel projet. Sans oublier, bien sûr, les millions de tonnes de déchets qui accompagneraient mécaniquement le forage des galeries.

Hélas, la manifestation a engendré des heurts importants… assez pour nécessiter l’intervention des forces de l’ordre, d’ailleurs prises à partie comme l’explique France Info. Un certain nombre de militants ont ainsi jeté des projectiles au visage des forces de police et de gendarmerie, celles-ci bloquant volontairement le passage d’un cortège interdit par la préfecture. En guise de réponse, les agents chargés du maintien de l’ordre ont décidé de faire usage de gaz lacrymogènes.

Les manifestants, pour leur part, ont lancé des pierres.