Kiosque

Les Républicains face au défi de la reconstruction à la Une du Figaro

Les Républicains ont ouvert la course à la présidence de leur parti alors que la nouvelle donne parlementaire les place en faiseurs de textes. Mais, au-delà des succès obtenus à l’Assemblée et au Sénat, la droite aborde le second quinquennat Macron dans un état de grande fragilité, confrontée à plusieurs défis d’envergure. Présidence LR, donc, mais aussi opposition parlementaire, ligne politique, reconstruction, gestion des ambitions présidentielles et préparation des élections intermédiaires…

Superprofits: Total peut-il échapper à une supertaxe ? à la Une de l'Opinion

Le gouvernement a réussi à écarter à l'Assemblée un impôt sur les bénéfices exceptionnels des grands groupes, malgré la tentation d'une partie de ses troupes. Mais les résultats du géant pétrolier font déjà remonter la pression

Les géants français armés face au choc de l'inflation à la Une des Echos

La plupart des groupes du CAC 40 affichent des résultats très solides. Total, Stellantis, LVMH, Sanofi… : les locomotives françaises tiennent bon, pour le moment

Les touristes reviennent ... pas les salariés à la Une de La Croix

La saison touristique s’annonce particulièrement prometteuse en Loire-Atlantique après plusieurs années marquées par la crise sanitaire. Hôtels et campings font le plein, mais les professionnels du tourisme ont dû multiplier les initiatives pour constituer leurs équipes. L’accès au logement est l’un des principaux freins à lever pour pouvoir embaucher.

Booba vs les influenceurs, Arnaques, frime et putaclics à la Une de Libération

Après les attaques du rappeur Booba à l’encontre de plusieurs stars des réseaux sociaux qu’il accuse d’arnaques commerciales et financières, «Libé» a recueilli le témoignage de victimes et révèle les initiatives judiciaires lancées par le chanteur.

Vacances au Maghreb, Rentrer à tout prix à la Une du Parisien

Malgré l’envolée des prix des billets d’avion, la diaspora maghrébine repart à la hâte cet été. Après plus de deux ans de pandémie, certains retournent pour la première fois de l’autre côté de la Méditerranée. Non sans sacrifices.