Les Unes du jour, vendredi 27 mai: Dette, urbanisme, circulation, saleté... Rien ne va plus dans le Paris d’Anne Hidalgo

Kiosque

Dette, urbanisme, circulation, saleté... Rien ne va plus dans le Paris d’Anne Hidalgo à la Une du Figaro

«Hidalgo n’en finit plus de se planter», ironise Le Canard enchaîné, pour le plus grand plaisir amer de ses nombreux opposants. Ces vagues secouent Anne Hidalgo, à peine remise d’une présidentielle à l’issue violente: 1,75 % en France et 2,17 % à Paris.

Antiquités pillées Le trafic qui fait trembler les musées à la Une de Libération

Après la mise en examen mercredi de l’ancien patron du Louvre Jean-Luc Martinez pour «blanchiment» et «complicité d’escroquerie en bande organisée», «Libération» révèle les dessous d’un scandale sans précédent dans le monde de l’art. Parmi les œuvres au cœur du trafic, une dizaine de pièces à la provenance illégale, acquises par le MET de New York et le Louvre d’Abou Dhabi pour plus de 56 millions d’euros.

Les embauches résistent à la Une des Echos

Les entreprises continuent de recruter massivement, malgré une croissance en berne

Le nombre de CDI signés en avril a battu un nouveau record. Après trois mois de guerre en Ukraine et malgré une activité ralentie, les entreprises embauchent toujours beaucoup. Mais le nombre d'inscrits à Pôle emploi a très légèrement rebondi le mois dernier.

Borne-Macron, un couple à l’essai à la Une de l'Opinion

Élisabeth Borne et Emmanuel Macron se connaissaient finalement assez peu avant la nomination de la Première ministre, le 16 mai. Leur compagnonnage au sommet de l’État devrait réserver quelques surprises.

Après le scandale Kinder, le mea culpa du patron de Ferrero à la Une du Parisien

C’est la première fois qu’il s’exprime. Nicolas Neykov, directeur général France de Ferrero, qui fabrique les Kinder qui ont rendu 80 enfants malades, sort du silence et répond à toutes les questions et accusations

Etats-Unis Meurtriers à 18 ans à la Une de La Croix

Fusillade au Texas : solitaires, blancs, peu éduqués, le portrait-robot des jeunes tueurs américains Le tueur d’Uvalde (Texas) avait 18 ans, tout comme l’auteur de la récente fusillade de Buffalo et tant d’autres. Pour les jeunes Américains, qui ont grandi dans l’ère des tueries de masse, les armes à feu sont à la fois un objet courant et une menace.