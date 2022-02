Les Unes du jour, vendredi 11 février : Pécresse sur la corde raide; Présidentielle: Macron gagne du temps; Une nouvelle aventure nucléaire

Valérie Pécresse sur la corde raide à la Une de La Croix

La candidate Les Républicains tiendra son premier grand meeting dimanche 13 février à Paris, pour relancer sa campagne

Candidature : Macron veut encore gagner du temps à La Une du Figaro

Le dispositif de campagne du chef de l’État est en place mais il maintient le suspense sur sa candidature pour laisser ses concurrents dans le flou.

Prix de l'essence sur autoroute, Record battu à la Une du Parisien

Avec des coûts d’exploitation importants et des clients « captifs », les stations-service sur les autoroutes pratiquent des tarifs à la pompe très élevés. En moyenne, le litre de gazole et l’essence se vend treize centimes de plus que sur les routes nationales.

Le pari d'une nouvelle aventure nucléaire à la Une des Echos

Le retour de la « grande aventure » nucléaire annoncé par le président de la République avec la construction de six réacteurs EPR2, puis huit réacteurs d'ici à 2050 est un plan extrêmement ambitieux. Reste à savoir si EDF saura développer la capacité technique et financière nécessaire.