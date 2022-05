Kiosque

En manque de personnel, l'hôpital au bord de l'asphyxie à la Une du Figaro

Après deux années de Covid, et des lits qui ferment déjà faute de personnel, les établissements hospitaliers sont très inquiets pour l’été. Une première crise pour la nouvelle ministre de la Santé. Presque 20 % des 620 hôpitaux ou cliniques dotés d’un service d’urgences seraient touchés, selon l’association Samu-Urgences de France.

Air France-KLM un sauvetage hors norme à la Une des Echos

Air France-KLM lance une augmentation de capital de plus de 2 milliards d'euros pour tourner la page de la crise. Air France-KLM a dévoilé mardi matin le montant et les conditions d'une nouvelle augmentation de capital. L'opération pour lever 2,256 milliards d'euros doit permettre au groupe de renforcer ses fonds propres et rembourser une partie des aides de l'Etat français.

Retraites déjà des doutes sur la réforme à la Une de l'Opinion

Retraites: déjà des doutes sur la réforme. Le gouvernement se fait de plus en plus prudent sur un recul de l'âge légal et esquisse des issues de secours. Même les 64 ans ne semblent plus qu'une hypothèse.

Catastrophe de Brétigny Le témoin qui dérange à la Une de Libération

Alors que la SNCF est jugée, neuf ans après le déraillement d’un train qui avait coûté la vie à sept personnes, «Libé» a recueilli le témoignage du vice-président en charge des transports d'Ile-de-France au moment de la catastrophe.

Jubilé de la reine Elisabeth II Londres dans tous ses états à la Une du Parisien

Dans huit jours, la capitale anglaise deviendra l’épicentre des cérémonies du 70e anniversaire du règne d’Elizabeth II. La fête sera d’autant plus grandiose qu’il s’agit sans doute du dernier grand hommage que pourront lui rendre de son vivant les Britanniques... mais aussi les Français de là-bas.

La forêt entre en ville à la Une de La Croix

Face au réchauffement climatique, l’arbre devient un sujet épineux pour les grandes villes . Pour s’adapter au changement climatique, les grandes métropoles ont multiplié ces dernières années les projets de plantation d’arbres en ville. Les spécialistes insistent néanmoins sur la nécessité de privilégier la qualité à la quantité.