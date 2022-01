Les Unes du jour mercredi 19 janvier : Covid : le début de la fin; Les patients déprogrammés; Jean-Michel Blanquer;

Kiosque

Jeux vidéo : le pari à 70 milliards de Microsoft à la Une des Echos

Avec cette méga-acquisition, le géant du logiciel va mettre la main sur les licences d'Activision Blizzard que sont Call of Duty, Candy Crush ou encore World of Warcraft. Pour devenir le Netflix du jeu vidéo, Microsoft étoffe son catalogue de contenus. Il va devenir le troisième acteur mondial du jeu vidéo derrière Tencent et Sony.

Blanquer Jean-Michel Boulet à la Une de Libération

Le ministre de l’Education nationale, qui a annoncé le protocole sanitaire de rentrée depuis l’île, n’est plus en odeur de sainteté dans la majorité. Mardi, il a été forcé à exprimer un léger regret, tout en restant droit dans ses bottes.

Au côté des patients déprogrammés à la Une de La Croix

Le retour des plans blancs dans les hôpitaux entraîne des reports d’opérations dites « non urgentes ». Souvent annoncées au dernier moment, ces déprogrammations affectent le moral et parfois la santé des patients.

Opérations déprogrammées Les victimes oubliées du Covid-19 à la Une du Parisien

Pour laisser la priorité aux personnes atteintes de formes sévères Covid, et aussi par manque de personnels soignants, de très nombreuses chirurgies sont déprogrammées, partout en France. Derrière, se pose le problème de la perte de chance pour ces victimes collatérales de la crise sanitaire.

Covid : le début de la fin ? à la Une du Figaro

Si la France semble devoir sortir bientôt de la vague Omicron, est-ce le «début de la fin» de la pandémie? La crise est «loin d’être terminée», a mis en garde le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé,

Emmanuel Macron lance sa bataille de l’Europe à la Une de l'Opinion

Peu habitué à ce genre d’exercice, le Président français se confronte ce mercredi à ses adversaires politiques dans l’hémicycle du Parlement européen. Un premier débat, à moins de trois mois de la présidentielle