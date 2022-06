Les Unes du jour mardi 28 juin : L’Otan en conseil de guerre face à la Russie

Kiosque

L’Otan en conseil de guerre face à la Russie à la Une du Figaro

Quatre mois après le début de l’offensive contre l’Ukraine, l’Alliance, qui se réunit à Madrid, veut pouvoir mobiliser plus de 300.000 soldats en Europe.

Sobriété énergétique, on entre dans le dur à la Une de l'Opinion

Le gouvernement veut réduire de 10 % la consommation d'énergie de la France dans les deux ans qui viennent. C’est le seul moyen d’atteindre l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050

Pouvoir d'achat : la mise en garde du patronat à la Une des Echos

Une taxe sur les « surprofits » de certaines entreprises n'est pas l'option privilégiée à court terme par Bercy. Cela irait à l'encontre du mouvement de baisse des impôts auquel Emmanuel Macron est attaché. A l'instar de Total, les entreprises sont en revanche appelées à faire des gestes en faveur du pouvoir d'achat.

Hôpital, un été sous tension à la Une de La Croix

En manque d’effectif, les hôpitaux ne peuvent plus fonctionner à 100 % de leur capacité et sont d’ores et déjà contraints de fermer des lits. Pour surmonter la période estivale, de nombreux établissements ajustent leurs horaires, décalent les vacances du personnel, alors qu’une nouvelle vague de Covid déferle en France

Ma crèche va craquer à la Une de Libération

Petite enfance: les crèches orphelines de personnel. Bas salaires et conditions de travail éreintantes ont entraîné le départ de nombreuses professionnelles de la petite enfance, perturbant les capacités d’accueil des établissements. Les acteurs du secteur appellent à une refonte en profondeur.

Alaphilippe passe son Tour à la Une du Parisien