Kiosque

Macron dans l’impasse, la Nupes déjà divisée à la Une du Figaro

La poussière de l’élection retombe, le paysage politique se précise. La Nupes se fissure, le RN savoure. Entre les deux, Emmanuel Macron, qui a convié mardi et mercredi à l’Élysée les forces politiques ayant vocation à constituer un groupe à l’Assemblée, a annoncé lundi la présidence.

Majorité : le casse-tête de Macron à la Une des Echos

Au lendemain de la mauvaise performance de son camp aux élections législatives, la journée de ce lundi a été consacrée aux conciliabules pour Emmanuel Macron. Il espère trouver des majorités « texte par texte », mais aura face à lui des oppositions qui ne lui feront aucun cadeau.

Macron à la recherche de la majorité perdue à la Une de l'Opinion

Pour éviter une paralysie du pays, l'exécutif doit trouver 44 députés qui lui manquent pour avoir la majorité absolue. L'Elysée et Matignon recensent ces élus divers droite, divers gauche, ultramarins, qui pourraient faire la bascule

Législatives Et maintenant que peut-il faire ?

Au lendemain du second tour, de nombreux rendez-vous institutionnels ont été reportés ou supprimés pour laisser du temps de réflexion à Emmanuel Macron et à sa Première ministre Elisabeth Borne. Le président devrait recevoir ce mardi et mercredi les chefs de parti.

Comment gouverner ? à la Une de La Croix

Privé de majorité absolue, l’exécutif s’inquiète du risque d’immobilisme au lendemain des élections législatives. De son côté, le Palais-Bourbon bruisse de manœuvres pour l’occupation des postes stratégiques.

Macron "On entre dans le bizarre" à la Une de Libération

Compromis, alliance, dissolution, changement de Première ministre... Confrontés à une situation aussi inédite qu’inattendue, Macron et ses proches cherchent la solution pour pouvoir gouverner le pays après la déroute de dimanche.