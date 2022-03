Les Unes du jour, mardi 1er mars : Ukraine, l'Europe se dresse face à Poutine

Kiosque

L'Europe se dresse face à Poutine à la Une du Figaro

Poutine isolé, la Russie sous pression à la Une du Parisien

La Russie dans l'étau des sanctions à la Une des Echos

Kiev à vif à la Une de Libération

Infréquentable Russie à la Une de La Croix

Ce que les crises disent d’Emmanuel Macron à la Une de l'Opinion

La guerre en Ukraine, après la Covid-19 et les Gilets jaunes : les événements exceptionnels et graves permettent au Président de mobiliser ses qualités... et de faire oublier ses défauts