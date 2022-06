Les Unes du jour, mardi 14 juin : Face à Mélenchon, Macron cherche une stratégie

Kiosque

Face à Mélenchon, Macron cherche une stratégie à la Une du Figaro

Le président rendosse son costume de chef de guerre avec une tournée en Europe de l’Est

Emmanuel Macron s’envole cette semaine pour une tournée de deux jours dans les Balkans. Premier arrêt en Roumanie pour rencontrer les soldats français déployés dans le cadre de la présence avancée de l’Otan dans la région. Deuxième arrêt en Moldavie, où il répond cette fois à l’invitation de la présidente Maia Sandu. Et puis pourquoi pas un passage par Kiev pour rencontrer le président ukrainien et héros de la résistance à l’invasion russe, Volodymyr Zelensky?

Législatives La majorité sous pression à la Une du Parisien

«Il faut faire du terrain, du terrain, du terrain» : la macronie sous pression veut reprendre la main

Au lendemain du premier tour des législatives, la majorité sortante hésite entre agiter le chiffon rouge ou jouer la crédibilité, parler du quotidien ou prendre de la hauteur

Oppositions radicales à la Une de La Croix

Plus que la présidentielle, les élections législatives sont l’occasion d’un débat économique de fond entre la Nupes et la majorité présidentielle. Plus que de divergences programmatiques, il met en scène deux visions de l’économie, de la société et du rôle de l’État.

La double dépendance entre LR et Ensemble! à la Une de l'Opinion

Après un premier tour des législatives décevant, le camp macroniste aura besoin des voix des électeurs de droite. Si les résultats ont été mauvais, Les Républicains se rassurent en s'imaginant indispensables

Inflation, taux d'intérêts, les marchés chutent à la Une des Echos

La persistance de l'inflation à des niveaux très élevés alarme les investisseurs. La perspective d'un resserrement monétaire toujours plus rapide et sévère, alors que l'économie affiche déjà des signes de fatigue, a causé un nouvel accès de panique sur les Bourses mondiales. Le CAC 40 a plongé de 2,67 % lundi, tandis qu'à Wall Street, le S&P 500 s'enfonçait dans un « marché baissier »

Barrage contre le RN Macron tortille du front à la Une de Libération

Le parti présidentiel multiplie depuis dimanche soir les prises de positions, incapable de se mettre d’accord sur un front républicain en cas de duels entre la gauche unie et le RN au second tour des législatives.