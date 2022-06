Les Unes du jour, lundi 20 juin : A l'épreuve d'une France ingouvernable

Kiosque

A l'épreuve d'une France ingouvernable

Cette fois, la stratégie du «vote utile» n’a pas fonctionné. Les stratèges macronistes avaient fait le pari que le rejet de Jean-Luc Mélenchon et de son projet politique délirant serait plus fort que tout ; grave erreur! Miroir inversé de l’élection présidentielle, ce second tour des législatives ressemble furieusement à un référendum anti-Macron.

Ingouvernable titre Le Parisien

Les résultats du second tour compliquent la tâche du chef de l’Etat qui va devoir remplacer les trois ministres battues dimanche et compléter son équipe gouvernementale.

Chox RN Percée Nupes Chute de la macronie La Gifle à la Une de Libération

Pris en étau entre une gauche renforcée et un Rassemblement national à un niveau historique, le Président, qui n’obtient qu’une majorité relative, subit son plus gros camouflet électoral.

Macron, la gifle à la Une de l'Opinion

Sonnée par la perte de la majorité à l’Assemblée nationale, la macronie tend la main à la droite dans l’espoir de pouvoir gouverner

Le séisme à la Une des Echos

Jean-Luc Mélenchon n'ira pas à Matignon et fait même moins qu'attendu, selon les estimations de dimanche soir, mais c'est peut-être la seule bonne nouvelle de ces élections législatives pour Emmanuel Macron. Le président réélu il y a deux mois est loin, très loin, d'obtenir la majorité absolue qui lui aurait permis de dérouler son programme, comme il l'avait escompté en choisissant de mener une campagne à bas bruit .

La France éclatée à la Une de La Croix

A l'issue des législatives, aucun camp n'a réuni une majprité absolue à l'Assemblée nationale. Au lendemain du 2nd tour des élections législatives 2022 dimanche 19 juin, Ensemble ! (LREM) n’obtient qu’une majorité relative à l’Assemblée nationale. La Nupes emmenée par Mélenchon arrive en deuxième position, devant le RN de Le Pen suivi de LR