Les Unes du jour, lundi 18 juillet : Classes moyennes Inflation d'attentions à l'Assemblée

Kiosque

Pouvoir d'achat : semaine décisive pour l'exécutif à la Une du Figaro

L’exécutif aborde lundi une semaine importante avec le début d’examen en séance publique de son texte de soutien au pouvoir d’achat. Échaudé par le tir de barrage des oppositions la semaine dernière contre son projet de loi sanitaire, le gouvernement d’Élisabeth Borne doit prouver qu’il est bel et bien en mesure d’avancer malgré l’absence d’une majorité absolue au Palais Bourbon

Pouvoir d'achat : la fin des aides pour tous à la Une de la Croix

Alors que le projet de loi sur le pouvoir d’achat commence à être débattu lundi 18 juillet à l’Assemblée nationale, la question du ciblage des aides vers les populations les plus fragiles commence à créer des remous.

Pouvoir d'achat, les sueurs froides de la majorité à la Une de l'Opinion

Après l'épisode douloureux du projet de loi sanitaire, la majorité redoute de voir des alliances contre-natures se former sur le texte pouvoir d'achat. Et s'il était in fine adopté grâce aux voix du RN, quel signal politique ?

Chaleurs extrêmes en France, Le jour le plus chaud à la Une du Parisien

Face à la vague de chaleur qui touche la France depuis plusieurs jours, Météo France a décidé de placer 15 départements en vigilance rouge. La journée de lundi pourrait être l’une des plus chaude de l’histoire du pays.

Italie : le chaos qui menace l'Europe à la Une des Echos

Le moment ne pouvait pas plus mal tomber. La crise italienne hypothèque les sommes du plan de relance européen que l'Italie doit encore toucher, celles-ci étant liées à un programme de réformes. Et la Banque centrale européenne pourrait hésiter à soutenir le pays en cas d'arrivée au pouvoir d'un gouvernement jugé non coopératif

Gironde la forêt brûle toujours + Classes moyennes Inflation d'attentions à l'Assemblée à la Une de Libération

Chez LR au RN ou même LREM, plusieurs leaders rivalisent d’idées afin de séduire un électorat à fort potentiel en vue de la présidentielle de 2027.