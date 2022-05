Kiosque

Face à Poutine, la Finlande et la Suède rallient l’OTAN à la Une du Figaro

L’adhésion de la Finlande et de la Suède, une transformation stratégique pour l’Otan. Conséquence de la menace russe concrétisée par la guerre en Ukraine, les deux pays nordiques ont fait un pas décisif en vue d’une adhésion à l’Alliance atlantique. Pour l’Otan, l’enjeu n’est pas neutre.

Fin du masque Bonne Nouvelle à la Une de Libération

Rendues obligatoires avec le déconfinement de mai 2020, les protections anti-Covid ne seront plus nécessaires dans les transports en commun, taxis, et avions à compter de ce lundi. Une décision qui ne fait pas l’unanimité.

Mais où sont passés les garçons de café ? à la Une du Parisien

La saison estivale et le retour des touristes donnent des sueurs froides aux professionnels de la restauration. Car le serveur se fait rare. Le turn-over habituel s’est accentué, les anciens ne sont pas tous revenus après le confinement, et le recrutement est de plus en plus ardu.

Cryptomonnaies : les raisons d'un krach à la Une des Echos

La correction sur les cryptos a pris des allures de krach la semaine dernière. Après la chute du TerraUSD, les stablecoins font l'objet de toutes les attentions. En Bourse, les valeurs cryptos se sont effondrées. Et le bitcoin est tombé sous 30.000 dollars.

Les Insoumis à l’Assemblée, le risque de la chienlit à la Une de l'Opinion

L’alliance de gauche derrière Jean-Luc Mélenchon pourrait être la première force d’opposition à l’Assemblée nationale. Son pouvoir de nuisance sur le second quinquennat Macron serait alors considérable

Ecologie, le dilemme des étudiants à la Une de La Croix

Alors que des jeunes diplômés d’AgroParisTech ont appelé à « déserter » l’agro-industrie, les étudiants apparaissent de plus en plus demandeurs d’une adéquation entre leur emploi et leurs valeurs, notamment écologiques